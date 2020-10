Covid, ok a test rapidi nelle scuole: utile per screening. Monopoli, negativi tamponi al Comune

BARI - «Il Governo ha emesso una circolare che prevede il test rapido a scuola, che aiuterà scuole, insegnanti e classi anche a tornare più rapidamente al funzionamento. Dove si può si parte immediatamente e molte realtà sono già partite. Molto bene sarà quando arriveranno i test salivali che per i bambini sono anche meno invasivi ed estremamente più semplici. Sono già all’ultimo passaggio, si cerca di capirne ancora l’attendibilità ma sono già in sperimentazione in varie zone di Italia». Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in visita oggi all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, l'assessore in pectore alla sanità della Regione Puglia che ha rimarcato come il «il test per il coronavirus nelle scuole, rapido o non rapido, deve essere gestito dai dipartimenti di prevenzione delle Asl. Oggi abbiamo delle macchine portatili che vanno a ricercare il virus, l’antigene, in maniera un pò più rapida, non possono sostituire il tampone per la conferma diagnostica ma sono molto utili in questi casi di screening, cioè quando c'è una grande popolazione da "scrinare" per individuare precocemente chi eventualmente si è infettato».

MONOPOLI, DIPENDENTI COMUNALI NEGATIVI - Intanto, sono risultati tutti negativi i 24 tamponi effettuati sul personale del Comune di Monopoli e sugli amministratori comunali dopo che era stata riscontrata nei giorni scorsi la positività di un dipendente che lavora nella sede di via Gregorio Munno. Lo comunica in una nota il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

«Anche io mi sono sottoposto a tampone e, come tutti gli altri, sono risultato negativo», ha sottolineato Annese, spiegando che «nel frattempo è scattata la procedura di emergenza che prevede la sanificazione degli ambienti comunali e tutti i dipendenti sono stati collocati in modalità agile. Già da mercoledì mattina i principali servizi al pubblico (protocollo, demografici e finanziari) sono stati riaperti al pubblico e da lunedì prossimo anche gli altri uffici torneranno alla normalità».