Lecce, preso il killer dei due fidanzati massacrati a coltellate

I Carabinieri di Lecce hanno fermato il presunto killer responsabile del duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati di 33 e 30 anni massacrati a coltellate il 21 settembre scorso nella loro casa in via Montello a Lecce. Al momento non si conoscono altri particolari sul fermato che potrebbe trattarsi di una persona - un leccese - conosciuta dalle due vittime e il delitto potrebbe avere - ma il condizionale è d'obbligo - un movente passionale.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa del procuratore della Repubblica Leonardo leone de Castris che si terrà nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri. La svolta nelle indagini potrebbe essere arrivata nelle ultime ore al termine di alcuni accertamenti eseguiti dagli investigatori del Ris dei Carabinieri.

Intanto oggi la Procura di Lecce ha conferito formalmente l’incarico al consulente informatico Silverio Greco che dovrà analizzare il contenuto dei dispositivi informatici sequestrati alle vittime.

L’esame sarà compiuto sui due computer trovati nell’appartamento in via Montello, sul pc che Eleonora utilizzava nel suo ufficio presso la sede Inps di Brindisi e su un pc sequestrato presso la casa della madre, a Seclì (Lecce); il consulente esaminerà anche un tablet, un vecchio telefono cellulare in uso a De Santis ed una chiavetta usb. Il consulente dovrà effettuare copia forense che sarò messa a disposizione degli investigatori e accertare se siano stati cancellati dati dai dispositivi. I risultati saranno depositati entro di 10 giorni.