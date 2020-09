Lecce, ecco l’assassino mentre rientrava a casa dopo aver ammazzato i fidanzati

LECCE - Ecco il primo video che ritrae il 21enne Antonio De Marco, killer reoconfesso del duplice omicidio di Eleonora e Daniele, i due fidanzatini uccisi pochi giorni fa a coltellate a Lecce. Il giovane è stato ripreso alle 21.09 come da orario indicato sul filmato quindi circa 15 minuti dopo il delitto: si è tolto il cappuccio pensando di non essere visto ma la sua faccia è stata immortalata da una telecamera ad alta definizione di un residence. L'assassino, come mostrano le immagini. stava rientrando tranquillo a casa subito dopo aver ucciso la coppia.