È arrivato l'autunno: temperature in calo

Puntuale con l’equinozio d’autunno di martedì ultimo scorso è arrivata la nuova stagione sottolineata dal maltempo che si è abbattuto sulle nostre regioni. Maltempo più deciso per il fine settimana a causa di un vasto e profondo vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda proveniente dalla Groenlandia che apporterà ventilazione sostenuta, temperature in diminuzione e clima autunnale

OGGI CIELO: graduale peggioramento con precipitazioni anche forti in intensificazione VENTI: moderati da libeccio con rinforzi TEMPERATURE: superiori alla media del periodo (Min: 17°C. – Max: 25°C) e sino a 30°C MARI: mossi con moto ondoso in rapido aumento e sino a valori di burrasca su Tirreno e Ionio

DOMANI CIELO: molto nuvoloso o coperto con forti precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale VENTI: moderati meridionali con rinforzi sul Salento e area ionica TEMPERATURE: in diminuzione e non oltre i 24°C MARI: molto mossi o agitati. In burrasca Tirreno e Ionio

DOMENICA CIELO: condizioni meteo stazionarie; VENTI: ventilazione sostenuta a carattere ciclonico TEMPERATURE: stazionarie MARI: moto ondoso stazionario

Da LUNEDI’ tempo perturbato dalle caratteristiche autunnali in miglioramento.