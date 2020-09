Elezioni Puglia, volontari Protezione civile al posto dei presidenti di seggio rinunciatari

Oltre 200 volontari della Protezione civile pugliese saranno impiegati in Puglia per sostituire i presidenti e componenti dei seggi elettorali che hanno rinunciato. Lo si apprende da fonti regionali.

In tutte le province ci sono state alte percentuali di rinuncia per le elezioni di domenica e lunedì prossimo, solo a Bari ha rinunciato il 67% dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello e il 100% di quelli nominati per i seggi Covid. Ufficialmente per «indisponibilità» ma probabilmente per la paura del Covid.