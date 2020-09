Sanità, in Puglia assunzioni per 2683 oss entro fine anno

Saranno 2683 i nuovi Oss - operatori socio sanitari - che saranno assunti entro il 2020 nelle varie strutture sanitarie pugliesi. Si tratta - rende noto la Asl di Foggia - dei vincitori del maxi concorso unico coordinati dal Policlinico Riuniti di Foggia, molti dei quali sono già entrati in servizio a partire dal primo settembre.

La Asl Bari - riferisce la nota - è l’azienda con il più alto numero di assunzioni con 752 posti di cui 330 destinati alle riserve per personale interno e 422 ai vincitori esterni; segue la Asl Lecce con 453 (199 interni e 254 esterni) la Asl Foggia con 392 (108 interni e 284 esterni) la Asl Brindisi con 295 (61 interni, 234 esterni) , il Policlinico Riuniti di Foggia con 283 (125 interni, 158 esterni) e il Policlinico di Bari con 200 nuovi Oss, (88 interni e 112 esterni).

Centotrentuno quelli che potenzieranno la struttura dell’Asl Bat e 122 quella di Taranto. All’IRCCS Giovanni Paolo II lavoreranno 28 nuove leve, al De Bellis 27. C'è poi il personale interno assunto con contratto a tempo indeterminato come ausiliario che per la legge 'Madià, usufruisce della procedura cosiddetta di 'progressione internà. Di questa categoria 150 dipendenti appartengono alla Asl Bari, 91 alla Asl Lecce, 76 alla Asl Foggia, 57 al Policlinico Riuniti di Foggia, 49 a Brindisi, 40 al Policlinico di Bari, 24 alla Asl di Taranto, 22 alla Asl Bat, 8 all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e 5 all’IRCCS De Bellis per un totale complessivo di 522 nuovi Oss.