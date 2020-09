Puglia, Bonus Covid: i professionisti avranno un acconto

PUGLIA - I professionisti pugliesi che hanno chiesto alla Regione il contributo-covid da duemila euro riceveranno a breve un anticipo pari all’80%. Dopo l’articolo della «Gazzetta» che ha illustrato il blocco delle procedure di liquidazione dell’avviso Start, in attesa di una risposta all’interpello presentato all’Agenzia delle entrate, l’assessorato allo Sviluppo economico corre ai ripari e va incontro alle oltre 32mila persone che finora hanno fatto domanda.

La questione è relativa al trattamento fiscale del contributo, che - trattandosi di finanziamenti europei - non dovrebbe essere sottoposto a ritenuta d’acconto. Un problema analogo si era già presentato in altre occasioni. Ed è per questo che l’assessorato ha deciso di chiedere lumi. Nel frattempo, sta predisponendo le determine di liquidazione degli anticipi da 1.600 euro. Il saldo verrà erogato quando l’Agenzia delle entrate risponderà all’interpello: se verrà accolta la tesi della Regione (che ritiene la somma esente), i beneficiari riceveranno altri 400 euro. In caso contrario il 20% verrà versato all’Erario a titolo di ritenuta d’acconto.

L’avviso Start, finanziato con 124 milioni di fondi europei, riguarda i professionisti con partita Iva o i co.co.co. iscritti alla gestione separata dell’Inps. Il contributo da 2.000 euro si somma a quelli eventualmente percepiti dallo Stato, e può essere chiesto da chi lo scorso anno ha maturato un reddito da lavoro autonomo non superiore a 23.400 euro. Le domande scadono il 30 settembre.