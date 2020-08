Regionali 2020, Emiliano presenta «Futuro in corso»: «Scriviamo insieme la nuova Puglia»

BARI - «Le vostre idee sono il futuro della Puglia, sono importantissime per costruire, come accaduto 5 anni fa, il nostro programma di governo per i prossimi anni». Così Michele Emiliano, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, ha dato avvio ai 10 diversi incontri monotematici online per la «costruzione» del programma della sua coalizione. «È importantissimo - ha detto - che centinaia di persone in questo momento si stiano incontrando, sia pure sui tavoli virtuali che ci assicura il web, per dare alla Puglia quell'anima senza la quale sarebbe impossibile l’attività di governo. Governare senza un’idea, senza un progetto, senza di voi, il vostro impegno, il vostro controllo, la partecipazione dal basso sarebbe impossibile in un momento così difficile nel quale tanti politici, tanti partiti, tanti movimenti non hanno le idee chiare. In Puglia le idee ce le chiariamo insieme attraverso questo lavoro basato sulla partecipazione. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando, grazie ai moderatori, grazie soprattutto a questo popolo pugliese che anche in pieno agosto non abdica alla sua funzione fondamentale, cioè di essere il sostegno della sovranità, non solo col voto ma anche con la partecipazione».