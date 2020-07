Bari calcio, De Laurentiis ai tifosi: «Ripartiamo insieme»

BARI - «Ripartiamo insieme»: questo il messaggio che il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha lanciato ai tifosi dopo la delusione della sconfitta nella finale per la promozione in B contro la Reggiana.

«Cari tifosi, oggi la vostra amarezza - scrive De Lauretiis - la vostra delusione è anche la mia; ed è quella di un gruppo straordinario che in questo anno ha lavorato con impegno e abnegazione. A loro, a tutti loro, va il mio grazie per aver dimostrato, ancora una volta, come un gruppo coeso sia la base imprescindibile di questo progetto». «Da presidente di questo Club - ha aggiunto - a chi mi chiede se siamo stati perfetti, rispondo 'no, non lo siamo statì, ma abbiamo lavorato duramente per raggiungere il nostro obiettivo e nel percorso abbiamo commesso qualche errore. È da qui che vogliamo e dobbiamo ripartire: tenendo stretto quanto di buono è stato costruito, imparando dagli errori, stringendoci ancora di più a una piazza straordinaria che non ci ha mai fatto mancare il suo supporto e a un territorio che ha abbracciato questo progetto sin dal primo giorno. Perché Reggio Emilia deve essere solamente una tappa del nostro percorso di crescita». "Non ci fermiamo. La nuova stagione - ha concluso De Laurentiis - è già oggi. Anzi, la nuova stagione è già ieri, dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il nostro percorso continua, con la stessa forza, la stessa carica e lo stesso entusiasmo del primo giorno».