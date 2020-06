Brindisi, incendio in azienda agricola ingenti i danni: oltre 1000 balle di fieno in fumo

FRANCAVILLA FONTANA - È ingente il bilancio dei danni dell'incendio che questa mattina si è sviluppato all’interno di uno dei capannoni dove viene stoccato il fieno dell’azienda agricola Caliandro. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto i covoni che erano conservate nel capannone. Per domare il rogo che è divampato all'intera struttura sono dovuti intervenire una quindicina di Vigili del fuoco che hanno lavorato con diversi automezzi e diverse ore prima di avere la meglio sull'incendio. Il bilancio finale è di circa mille balle di fieno andate in fumo. Ognuna di quelle balle aveva un peso di cinque quintali. Dunque, il rogo ha distrutto circa 500 tonnellate di foraggio, che erano stipate sotto una struttura coperta che è aperta dai quattro lati.

Sull'origine delle fiamme, nessuno per il momento si sbilancia. Secondo gli stessi vigili del fuoco l'incendio potrebbe essere stato innescato da un fenomeno di autocombustione dei gas prodotti dallo stesso mangime destinato all’alimentazione degli animali allevati nell’azienda agricola Caliandro.