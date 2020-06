Coronavirus Puglia, si infrange il covid free dopo due giorni: altri 4 nuovi casi e 2 decessi nella BAT

Il «covid free» è durato poco. Si è interrotta oggi la «striscia positiva» di due giorni a contagio zero. In Puglia, infatti, su 2439 test effettuati per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono risultati positivi 4 casi: 2 casi riferiti a residenti in provincia di Brindisi, 1 caso riferito a un residente in provincia di Bari, 1 caso riferito a un residente fuori regione.

Purtroppo sono stati registrati 2 decessi nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 156.582 test, sono 3.675 i pazienti guariti, 306 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.519, così suddivisi:

1.489 nella provincia di Bari;

380 nella provincia di Bat;

658 nella provincia di Brindisi;

1.163 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database);

520 nella provincia di Lecce;

280 nella provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione

DA FEBBRAIO IN RSA 111 DECESSI - Dal primo febbraio al 5 maggio, nelle Rsa pugliesi sono decedute 111 persone, il dato più alto nel Mezzogiorno: è quanto emerge da una indagine condotta, attraverso la compilazione di un questionario inviato alle strutture italiane, dall’Istituto Superiore della Sanità in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie (Rsa).

Secondo il report pubblicato ieri, dei 111 decessi registrati, però, in nessun caso è stato riscontrato con certezza il contagio da Covid-19 e solamente i quattro casi (3,6%) sono stati rilavati sintomi simili a quelli provocati dal Coronavirus. L’Iss, però, sottolinea che il risultato «risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte da ciascuna Asl o distretto sanitario, sull'indicazione ad eseguire i tamponi». In Italia, sul totale dei 9.154 soggetti deceduti, solo 680 sono risultati positivi al tampone e 3092 presentavano sintomi simil-influenzali.