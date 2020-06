Regione Puglia: Asl pronte a stabilizzare mille precari

Bari - Si andrà avanti con le stabilizzazioni già previste, in base alla legge di Stabilità e al Milleproroghe (tre anni di precariato al 31 dicembre 2019 per medici, personale tecnico-professionale e infermieri, portati al 2020 per le altre categorie), e con i concorsi già programmati. Per questo ieri la Regione ha incontrato i sindacati: i due percorsi assunzionali - ha spiegato il capo del dipartimento Salute, Vito Montanaro, che ha partecipato insieme al consigliere di Emiliano, Domenico De Santis - andranno avanti in parallelo perché il combinato disposto tra fabbisogni già accertati e piano per la «fase 3» (quello che dovrà partire a settembre-ottobre per la seconda ondata dell’epidemia) richiederà una sostanziale iniezione di personale.

Dopo il maxiconcorso per Oss dei Riuniti di Foggia (su cui sono stati respinti tutti i ricorsi presentati al Tar), ora è la volta della procedura regionale (gestita dalla Asl di Bari) per il reclutamento degli infermieri, che ha visto la presentazione di 18mila domande: senza contare i 1.500 infermieri vincitori di concorso che hanno presentato domanda di mobilità extraregionale per rientrare in Puglia.

Oggi la Regione dovrebbe rendere noti i numeri che riguardano la stabilizzazione. Dopo il «no» all’emendamento al decreto Rilancio che avrebbe allineato i requisiti per tutti al 31 dicembre prossimo, le Asl dovrebbero assumere circa mille precari: da chiarire se questo avverrà conteggiando anche i periodi di contratto a chiamata diretta e con contratto «cococo».

«Anche in materia di stabilizzazioni ciascuno fa come gli pare - è però il commento del segretario regionale della Fials, Massimo Mincuzzi - visto che tre aziende non hanno ottemperato alle disposizioni regionali. Attendiamo di conoscere i numeri precisi per verificare che sussistano le condizioni prospettate, al momento, solo verbalmente».