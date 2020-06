Coronavirus Italia, calano i positivi: 39.893 e aumentano i guariti, quasi 2mila in 24 ore

Continua a calare il numero delle persone positive al Covid-19 in Italia: secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 39.893. Ad oggi sono 318 i nuovi contagi. I decessi rilevati fino ad oggi sono 33.530 (+55 rispetto a ieri), i guariti 160.092 (1.737 in più rispetto a ieri), mentre il numero complessivo dei casi positivi è di 39.893 (1.474 in meno rispetto al giorno precedente), per un totale di 233.515 casi.

Dei 39.893 attualmente positivi, 5.916 (-183) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 408 (-16) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 33.569 (-1275) si trovano in isolamento domiciliare.