Coronavirus Puglia, 4 nuovi casi su 2462 test. Cinque i morti: quasi tutti nel Barese. Fase 2, al vaglio riaperture disco

BARI - Continua a calare il numero dei contagi in Puglia. Solo oggi, nel bollettino diffuso dalla Regione, sono stati registrati 2.642 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 4 casi, così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari e 2 nella Provincia di Lecce; nessun nuovo caso registrato tra Taranto, Foggia e Brindisi.

Proseguono invece i decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia quelli registrati oggi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 114.588 test. Sono 2.699 i pazienti guariti. 1.283 sono i casi attualmente positivi.

Attualmente sono in isolamento domiciliare 1.061 persone, mentre 170 sono ricoverate in ospedale. Dall'inizio dell'emergenza sono 500 le vittime del Coronavirus in Puglia.

Il totale dei casi positivi Covid 19 è di 4.482, così divisi: 1.474 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat (1 caso eliminato dal database); 651 nella Provincia di Brindisi (1 caso eliminato dal database); 1.153 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

Le discoteche e club all’aperto potrebbero riaprire dal 15 giugno in Puglia: lo annuncia il Movimento Impresa al termine del tavolo tecnico dell’intrattenimento che si è concluso la scorsa notte e che ha visto il confronto tra le associazioni di categoria, il governatore Michele Emiliano, il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force per l’emergenza coronavirus e l'assessora al Turismo Loredana Capone. «A conclusione del tavolo tecnico - annuncia Movimento Impresa - è stato definito la possibilità di apertura di discoteche e club all’aperto dal 15 giugno con alcune lievi limitazioni e a condizione che la curva epidemiologica dei contagi dei prossimi giorni non subisca variazioni peggiorative». La prossima settimana verranno definite le modalità di riapertura che verranno inserite in una ordinanza regionale. «La Puglia - concludono da Movimento Impresa - ha dimostrato che insieme si può fare»