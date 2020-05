Coronavirus in Italia, in 24h cresce numero positivi (+584) e decessi (+117) 2416 i guariti

In Italia i casi di Coronavirus tornano a crescere: sono saliti, infatti, a quota 231.139 (+ 584 rispetto a ieri), di cui 147.101 guariti (+2443) e 33.072 morti (+117). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 27 maggio, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese reso noto dalla Protezione civile.

Secondo il bilancio aggiornato, dei contagiati attualmente positivi 42.732 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 7.729 sono ospedalizzati e 505 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.607.251 di cui 67.324 nelle ultime 24 ore

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto, 1.460 in Toscana, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d’Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.