Coronavirus Puglia, 10 nuovi casi tutti nel Foggiano, legati a famiglia contagiata. Una vittima a Brindisi

Dieci nuovi casi di Coronavirus in Puglia, tutti nel Foggiano. È quanto rende noto la regione nel bollettino epidemiologico odierno, secondo il quale emerge che sono stati registrati ben 2626 test, e 10 sono risultati positivi. Viene precisato, però, che sono casi in riferimento al focolaio individuato il 24 maggio scorso che riguarda il nucleo familiare di 5 persone risultato positivo al Coronavirus. Il direttore della Asl di Foggia Vito Piazzolla comunica che la Asl ha sottoposto a sorveglianza sanitaria 83 persone, che si trovano in isolamento, e 9 sono risultate positive. In 3 hanno avuto necessità di ricovero, le altre sono in quarantena domiciliare in buone condizioni di salute. È stato registrato inoltre un decesso in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 109.499 test. Sono 2.471 i pazienti guariti e 1.513 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.479 così divisi: 1.473 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database); 383 nella Provincia di Bat; 651 nella Provincia di Brindisi; 1.152 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.