Coronavirus, Puglia per la prima volta vicina a zero contagi: 2 nuovi casi, ma 3 morti

La Puglia si avvicina allo zero per quanto riguarda il numero di contagi da Coronavirus. Secondo il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione, oggi, martedì 26 maggio 2020, sono stati analizzati 2203 tamponi e solo 2 sono risultati positivi, uno nella Bat e uno nel Brindisino. Le altre province contano zero nuovi infetti. Si registrano, purtroppo, altre tre vittime: 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 106.873 test. Sono 2.436 i pazienti guariti, e 1.539 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.469 così divisi: 1.474 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 651 nella Provincia di Brindisi; 1.142 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.