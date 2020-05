Coronavirus, in Puglia 11 nuovi casi su 1091 test, quasi tutti i positivi nel Barese. 4 decessi

Anche oggi la Puglia conta 11 tamponi positivi all'infezione da Covid-19, su una base di 1091 test analizzati. Lo riporta il consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione, ed è lo stesso numero di casi positivi rispetto a ieri, in cui tuttavia erano stati esaminati 1832 test. I casi odierni sono suddivisi in questo modo: 9 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 0 nella Provincia di Brindisi; 0 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 4 decessi: 3 nella provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 104.670 test, 2.298 sono i pazienti guariti in totale e 1.678 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.467 così divisi: 1.474 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 650 nella Provincia di Brindisi (due casi sono stati eliminati dal database); 1.142 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.