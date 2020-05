Coronavirus Puglia, 7 nuovi casi su 1694 test: nessun decesso nel giro di 24 ore

Continua il lento decremento dei casi di Coronavirus in Puglia: secondo quanto riportato dal bollettino odierno diffuso dalla regione sono stati registrati 1.694 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 7 casi, così suddivisi: 4 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

Fortunatamente nell'arco di 24 ore non sono stati registrati decessi, rispetto a ieri che si contavano 5 morti in tutta la regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 97.589 test. Sono 2.096 i pazienti guariti. 1.839 sono i casi attualmente positivi.

In isolamento domiciliare ci sono 1.453 persone mentre sono 256 i ricoverati in ospedale. Continua a calare anche la positività che passa dallo 0,6% allo 0,4%. Dall'inizio dell'epidemia sono 478 i decessi registrati in Puglia. Il totale dei casi positivi Covid al momento è di 4.413 così divisi: 1.447 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 637 nella Provincia di Brindisi; 1.132 nella Provincia di Foggia; 509 nella Provincia di Lecce; 276 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.