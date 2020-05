Coronavirus Italia, 156 i morti e i ricoverati scendono sotto quota 10mila

Sono 60.960 (-1.792) le persone attualmente positive, 32.486 (+156) i decessi e 134.560 (+2.278) i guariti, per un totale di 228.006 (+642) casi: questi i dati quotidiani inerenti all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nel consueto bollettino diffuso come sempre dalla Protezione Civile. Dei 60.960 attualmente positivi, 9.269 (-355) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 640 (-36) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 51.051 (-1.401) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi cala il numero degli attuali postivi. Le persone attualmente malate di Covid-19 in Italia, infatti, scendono di 1.792 unità, un dato leggermente inferiore rispetto a quello di ieri quando era stato registrato un -2.377. Anche oggi purtroppo si registrano 156 morti (ieri erano stati 161), mentre sono 2.278 i guariti (ieri erano stati 2.881). Continua, inoltre, il decremento dei ricoveri ospedalieri, che oggi scende sotto quota 10mila. Oggi, infatti, si registra un ulteriore calo di 355 unità per quanto riguarda i ricoverati con sintomi (ieri erano stati -367) e un decremento di 36 persone tra coloro che si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri il dato era di -40). Calano anche le persone in isolamento domiciliare: -1.401 oggi, -1.970 quello di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 71.6790 test a fronte dei 67.195 tamponi realizzati ieri e dei 63.158 dell’altro ieri.