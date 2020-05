Andamento contagi Coronavirus in Puglia: in 15 giorni l'80% dei casi sono asintomatici

BARI - «I casi diagnosticati nelle ultime due settimane sono rappresentati per l’80% da soggetti asintomatici e paucisintomatici. Permangono alcune criticità in ordine a pregressi focolai, che sostengono segnali di trasmissione in provincia di Bari e Foggia e, in misura minore, in provincia di Brindisi». E’ quanto riportato in un report della task force regionale che fa il punto della situazione sull'emergenza Covid-19 in Puglia e l’andamento epidemiologico.

«Le misure di lockdown - è scritto - insieme alla riorganizzazione dei servizi sanitari, hanno consentito il contenimento dell’epidemia di COVID-19 nella Regione Puglia, che non ha mai messo in crisi la rete ospedaliera. Le attività di accertamento diagnostico, di contact tracing e di ricostruzione delle catene epidemiche hanno garantito l’interruzione dei contagi con lo sviluppo di un numero limitato di casi. Attualmente la curva epidemica è in riduzione costante in tutti i territori provinciali, così come il numero dei ricoveri, in generale e in terapia intensiva».