Coronavirus Puglia, 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 7 nel Barese. Un'altra vittima a Brindisi

Continua a mantenersi entro numeri ragionevoli la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia: sulla base del bollettino diffuso dalla Regione, oggi sono stati registrati 8 casi positivi su un totale di 866 test (nella giornata di ieri c'erano stati 5 contagi su 1424 test). Quasi tutti i casi positivi sono nel Barese, ben 7, l'altro è nel Foggiano. Le restanti province non presentano nuovi infetti da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore è stato inoltre registrato un altro decesso, in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 91.035 test. Sono 1.920 i pazienti guariti, mentre 1.995 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.386 così divisi: 1.442 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 622 nella Provincia di Brindisi; 1.128 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

La Regione specifica inoltre che un caso registrato nella provincia di Bat nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi della Bat passa così a 381.