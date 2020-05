Coronavirus in Italia, circa mille nuovi positivi (+992) e 2.747 guariti in 24h. I morti di nuovo oltre i 200 (+262)

Preoccupa l'aumento delle vittime da Coronavirus che, dopo giorni in cui il valore era rimasto sotto i 200, torna a salire nettamente sopra questa soglia.

In totale, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono 223.096 le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia, 992 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri.

31.368 sono invece le persone decedute con un incremento di 262 rispetto a 24 ore fa e 115.288 sono guarite (+2.747 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 76.440 (-2.017).

Dei contagiati attuali, 64.132 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 11.453 sono ospedalizzati e 855 (-38 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.807.504 tamponi, di cui 71876 nelle ultime 24 ore.