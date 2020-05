Modugno, Despar acquista l’ex ipermercato Auchan: intervengono i sindacati

Despar prende l’ex ipermercato Auchan di Modugno. L’indiscrezione fa intervenire i sindacati che indicono tre giorni di sciopero, anche per il ricorso alla Cassa integrazione in deroga decisa senza alcun accordo a partire dal 18 maggio.

«Un segnale si deve dare – spiega Giuseppe Zimmari Uiltucs Uil Puglia -, ecco perché con la Filcams Cgil Puglia abbiamo indetto lo stato di agitazione. Ci si fermerà domani, venerdì e sabato». In ballo il futuro di 143 lavoratori. «Abbiamo saputo che è stata presentata una domanda di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività, ndr) evidentemente per avviare i lavori – sottolinea Zimmari – ma Margherita distribuzione, che ha acquisito l’iper, non ha presentato un piano industriale. Sembra che la vendita sia solo per una parte, e i lavoratori che fine fanno?».