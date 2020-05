È sempre più netto il rallentamento del contagio del coronavirus, e anche dei decessi, in Italia. Sono 219.814 casi di Covid-19 (744 in più di ieri) di cui 106.587 guariti (1401 in più di ieri) e 30.739 morti (179 in più di ieri).

Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, lunedì 11 maggio. Dei pazienti attualmente positivi, 67.950 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 13.539 sono ospedalizzati e 999 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane.

Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.606.652 tamponi, di cui 40740 nelle ultime 24 ore.