Coronavirus: in Puglia 14 casi nelle ultime 24 ore, altri tre morti

Continua la fisiologica oscillazione - come è definita dagli esperti - dei contagi da Coronavirus in Puglia: il bollettino diffuso dalla Regione riporta che nelle scorse ore sono stati registrati 1338 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 14 casi, a fronte dei 27 di ieri su oltre 1700 test. Nel dettaglio 7 casi sono stati rilevati nella provincia di Bari, 5 in quella di Foggia, uno nella provincia di Lecce e uno nel Tarantino. Zero positivi nella Bat e nel Brindisino.

E si contano altri tre decessi: 1 in provincia di Bat, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia: il numero totale dei deceduti sale a 451. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 79.737 test. Sono 1.332 i pazienti guariti, mentre 2.544 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.327 così divisi: 1.420 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 605 nella Provincia di Brindisi; 1.116 nella Provincia di Foggia; 505 nella Provincia di Lecce; 271 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In tutto 1735 sono i pazienti in isolamento domiciliare, e 372 quelli ricoverati nelle strutture sanitarie della regione.