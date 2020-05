Coronavirus in Italia, meno 90mila gli attuali positivi, guariti oltre tremila in 24 h. Quasi 30mila le vittime (+274)

Il bollettino odierno diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuovi contagiati da Coronavirus. In totale ci sono 215.858 casi di Covid-19 (1401 in più di ieri) di cui 89.624 attualmente positivi (1.904 in meno rispetto a mercoledì) e 96.276 guariti (3031 in più di ieri).

Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 274 nuove vittime (ieri erano 369, il giorno prima 236). Il totale delle vittime in Italia è arrivato a toccare quota 30mila (29.958).

Dei contagiati, 73.139 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 15.174 sono ospedalizzati e 1311 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Finora sono stati effettuati 2.381.288 tamponi, di cui 70.359 nelle ultime 24 ore.