Coronavirus in Italia, boom di guariti, + 8mila. Le vittime sfiorano le 30mila (+369 )

Oltre ottomila guariti in un giorno, con una conseguente netta riduzione della platea di persone attualmente positive. Ma il numero di morti, purtroppo, torna a salire. Sono 93.245 i guariti dal coronavirus, con un incremento di 8.014 rispetto a ieri. E' l'aumento più alto di persone guarite dall’inizio dell’emergenza.

29.684 le vittime, con un incremento di 369 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 236.

Sono quasi 7mila i malati in meno in 24 ore: sono infatti 91.528 gli attualmente positivi con un calo rispetto a ieri di 6.939.

I contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 214.457 con un incremento rispetto a ieri di 1.444. Ieri l’aumento era stato di 1.075.

Dei 1444 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 764 nuovi positivi. Tra le altre regioni più colpite dal Covid-19, l'incremento di casi è di 165 in Piemonte, 104 in Emilia Romagna, 77 in Veneto, 26 in Toscana, 76 in Liguria e 81 nel Lazio.