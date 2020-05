Coronavirus Puglia, 26 contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore: superati i 70mila tamponi totali

Continua a mantenersi piuttosto stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia: secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione, nella giornata di oggi sono stati registrati 1816 test, e sono risultati positivi 26 casi (ieri i contagi erano 17 su una base di 1961 tamponi). I casi odierni sono suddivisi in questo modo: 4 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 9 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto.

Cinque sono stati i decessi nelle ultime 24 ore: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 70.944 test in totale: continua a crescere il numero dei pazienti guariti (855), mentre 2.903 sono i casi attualmente positivi. I casi positivi al Covid in Puglia sono complessivamente 4.196, così divisi: 1.333 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 597 nella Provincia di Brindisi; 1.088 nella Provincia di Foggia; 500 nella Provincia di Lecce; 268 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.