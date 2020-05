Fase 2, in Puglia le mascherine a prezzo calmierato: costeranno 0,50 cent

BARI - «Abbiamo pubblicato un bando per acquistare le mascherine da distribuire alla popolazione a prezzo calmierato, cercheremo di stare nei 50 centesimi stabiliti dal governo come prezzo equo. Questo consentirà a tante imprese pugliesi» che si sono riconvertite di «cominciare la produzione, contando sulle nostre commesse. Allo stesso tempo assicureremo la distribuzione alla popolazione in modo regolare e a prezzo politico».

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una intervista a Trm Network. «Da domani non è finita - ha avvertito - da domani si comincia a stare a casa in modo ragionato, iniziando a uscire ogni tanto secondo quanto ci offre il Dpcm e la nostra ordinanza. Le mascherine sono obbligatorie ovunque, tranne se si cammina soli in strada. Devi indossarla in un negozio, in un bus, in ufficio, se incontri un’altra persona. Noi abbiamo iniziato a distribuire gratuitamente 1,5 milioni di pezzi alla parte più debole della popolazione».