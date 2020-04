Puglia, assessore regionale Leo: «130 milioni per edilizia scolastica»

«È di 130 milioni di euro circa l'importo della ulteriore tranche di finanziamenti ministeriali per interventi di edilizia scolastica per le scuole della Puglia». Lo comunica l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo. «Lo stanziamento - precisa - è l’esito di un lavoro congiunto e di un negoziato continuo tra Ministero dell’Istruzione e Assessorato Regionale all’Istruzione, tale da permettere il finanziamento di altri 70 progetti ricompresi nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020».

Gli uffici regionali, spiega l’Ente, stanno operando in queste ore le verifiche tecniche preliminari all’assegnazione del finanziamento su circa 60 progetti proposti dai Comuni per scuole del primo ciclo (scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie inferiori) che, a seguito dell’aggiornamento 2019 del Piano Triennale 2018-2020, abbiano raggiunto i requisiti minimi stabiliti dall’avviso per la finanziabilità, e su circa 10 interventi proposti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, individuati a seguito di un accordo tra Regione e Upi dello scorso febbraio.

«Sono molto soddisfatto per lo stanziamento di nuove importanti risorse per l’edilizia scolastica in Puglia - aggiunge Leo - ambito in cui abbiamo avviato un importante percorso con finanziamenti ingenti fin dal 2015. Con il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 poi abbiamo avviato una vera rivoluzione finanziando interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. Ambienti di apprendimento più sicuri ed innovativi per maggiore qualità anche della didattica è la stata nostra mission. Per questi nuovi fondi ministeriali ringrazio il Ministero con cui la collaborazione si è dimostrata proficua e continua ad andare avanti». «Stiamo lavorando per migliorare ancora il meccanismo concentrandoci sul tema del supporto alle progettazioni - conclude - in modo da poter aiutare i Comuni e le Province ad affrontare la fase propedeutica al finanziamento».