Coronavirus in Italia, sale curva positivi (+2.646) calano malati (-851), record di guariti: 3.033 Altri 464 morti

Continua, per il quarto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. E’ il

calo maggiore dall’inizio dell’emergenza.

il numero dei casi positivi al Coronavirus è di 189.973 (+2.646 rispetto a ieri), di cui 57.576 guariti (+3033) e 25.549 deceduti (+464). Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa del giovedì, durante il quale ha reso noto il bollettino aggiornato ad oggi 23 aprile dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese.

Sono 81.710 i malati in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 22.871 sono ospedalizzati e 2.267 sono ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 117 rispetto a ieri, che conferma il trend decrescente già avviato da giorni.

Sono oltre un milione gli italiani che sono stati sottoposti a tampone. Dai dati della protezione civile emerge che gli esami effettuati fino ad oggi sono stati infatti 1.579.909 che hanno riguardato complessivamente

1.052.577 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 66.658.

Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le regioni più colpite dal virus per numero di contagi.