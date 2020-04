Coronavirus Puglia: 109 contagi nelle ultime 24 ore, 59 nel Barese. Altri 10 decessi

Resta sostanzialmente invariata la curva dei contagi da Coronavirus nella Regione Puglia rispetto a ieri: su un totale di 2068 tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 109 casi, suddivisi così: 59 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 23 nella Provincia di Foggia; 5 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.410 test. I casi attualmente positivi sono 2936, e 531 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.839, così divisi: 1.247 nella Provincia di Bari; 360 nella Provincia di Bat; 527 nella Provincia di Brindisi; 956 nella Provincia di Foggia; 466 nella Provincia di Lecce; 251 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In totale, inoltre, ci sono 624 persone ricoverate, 1591 in isolamento domiciliare. I decessi nella fascia d'età under 60 sono in totale 30: 5 nella fascia tra i 30 e i 39 anni, 8 nella fascia tra i 40 e i 49, 17 in quella tra i 50 e i 59.