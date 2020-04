Coronavirus in Italia, per la prima volta cala (-20) numero positivi. Altri 1822 guariti e 454 decessi

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in più. Ieri l’aumento era stato di 486 rispetto al giorno precedente.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus - compresi morti e guariti - è di 181.228 (+2.256 rispetto a ieri), di cui 48.887 guariti (+1.882) e 24.114 deceduti (+454). Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Sono 80.758 i malati in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 24.906 sono ospedalizzati e 2.573 sono ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 62 rispetto a ieri, che conferma il trend decrescente già avviato nei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono 1.398.024 ( +41.483 nelle ultime 24 ore). Occhi puntati anche su Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, le regioni più colpite per numero di contagi.