Puglia, giù i contagi: oggi 38 nuovi casi di Coronavirus e 10 decessi

Si intravede una luce in fondo al tunnel: dopo settimane di stallo del numero dei contagi, oggi il bollettino della Regione parla di appena 38 contagi. Numeri che fanno ben sperare - di certo rispetto ai 120 registrati ieri - anche perchè tale numero si riferisce comunque a una platea di campioni piuttosto ampia e comunque denota un trend in discesa. Oggi si registrano altri 10 morti (il numero delle vittime sale così a 326), mentre il numero dei guariti (con altri 4 in più) tocca quota 431.

Dei nuovi 38 casi registrati oggi: 7 sono nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 14 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto.

Dei 10 decessi registrati, 3 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il tasso di letalità si mantiene ancora elevato, attestandosi intorno al 9,2%.

Con questo aggiornamento, il numero dei casi in Puglia tocca quota 3567 che sono così suddivisi per provincia: 1138 Bari, 500 Brindisi, 335 Barletta-Andria-Trani, 868 Foggia, 452 Lecce, 243 Taranto, 26 Fuori Regione e 5 Non attribuiti.