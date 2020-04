Coronavirus in Italia, aumentano i nuovi contagi (+3786) e altre 525 vittime Boom di guariti (2072)

Tornano a salire i dati dei nuovi contagi. Da 2.227 di ieri i nuovi casi salgono infatti a 3.786. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 168.941. Il dato è stato fornito il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.127. Sono 76.778 i malati in isolamento domiciliare (il 72% del totale), 26.893 sono ospedalizzati e 2.936 sono ricoverati in terapia intensiva. Dati, questi, ancora in diminuzione, confermando il trend negativo dei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono 1.178.403 (+60.999 rispetto a ieri). Le regioni più colpite restano ancora la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna. 40.164 le persone guarite, 2.072 più di ieri.

Sono 22.170 invece le vittime dopo aver contratto il Covid-19, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578.