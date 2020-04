Coronavirus Puglia, trend stabile per i contagi: 74 nuovi casi. 11 i morti. Salgono i guariti. Tutti i dati

Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia, anche se rimane sempre alto l'allarme nelle Rsa e nelle strutture per anziani. Il trend ad ogni modo risulta stabile. Secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi, infatti, sono stati registrati 1.640 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 74 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari; 15 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 24 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 7 nella Provincia di Taranto.

Salgono a 11 i decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi.

Per quanto riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza, invece, sono stati effettuati 36.158 test. Sale il numero dei pazienti guariti che ora ammonta a 334. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.258 così divisi: 1.029 nella Provincia di Bari; 330 nella Provincia di Bat; 428 nella Provincia di Brindisi; 780 nella Provincia di Foggia; 427 nella Provincia di Lecce; 235 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In Puglia ci sono 1320 persone in isolamento, e 655 ricoverate negli ospedali della regione, in leggero aumento rispetto a ieri. 25 sono i decessi nella fascia di persone under 60: 5 fra i 30 e i 39 anni, 6 fra i 40 e i 49 anni, 14 fra i 50 e i 59 anni. Per la fascia che va over 60 sono 263 i morti, il range d'età più colpito è quello che va dagli 80 agli 89 anni.

DAL 24 APRILE PARTE ASSISTENZA DOMICILIARE IN PUGLIA - Partiranno il 24 aprile partono le Usca in Puglia, le unità speciali di continuità assistenziale, team composti da medici che andranno a domicilio dei pazienti malati di Covid-19 per fornire cure e assistenza. Lo annuncia la Regione Puglia. Il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, ha inviato oggi alle Asl pugliesi una lettera con l’indicazione delle quantità di kit da distribuire. Un kit minimo sarà composto da una mascherina FFP2, un camice/grembiule monouso, occhiali o maschera, guanti monouso e una mascherina chirurgica per il paziente.

«Ringrazio i medici di medicina generale - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - che collaboreranno con noi andando, con le dovute protezioni, nelle case dei malati per curarli e dare assistenza». «Si tratta di una svolta nell’approccio alla cura della malattia, permettendo il monitoraggio domiciliare dei malati di Covid-19 e del controllo dei loro eventuali conviventi, limitando così le ospedalizzazioni - spiega il direttore del dipartimento salute, Vito Montanaro - e lo faremo grazie all’aiuto dei medici di medicina generale che si renderanno disponibili, muniti dei dispositivi di sicurezza necessari, seguendo le linee guida cliniche predisposte dagli specialisti del Policlinico di Bari».

Ogni Usca sarà composta da 5 i medici, che si alterneranno in due turni giornalieri. Ciascuna Unità potrà fare almeno 8 visite domiciliari al giorno. Le Usca attivate in tutta la Regione saranno 80, con un fabbisogno totale di circa 9.600 kit di Dpi, per garantire l’attività per almeno 15 giorni. I kit previsti - indicati secondo la popolazione dei territori - inizialmente saranno 860 per la Asl Bt, 2960 per la Asl Ba, 950 per la Asl Br, 1.450 per la Asl Fg, 1.980 per la Asl Le e 1.380 per la Asl Ta. La distribuzione dei kit di DPI sarà a cura delle farmacie territoriali delle Asl.