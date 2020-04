Puglia stabilimenti balneari: Regione pronta a riapertura per lavori di manutenzione

BARI - Pare sia imminente una ordinanza con la quale nelle prossime ore la Regione Puglia autorizzerà la riapertura degli stabilimenti balneari per l’avvio dei primi interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria e non, è sicuramente un segnale molto importante.

«Bene fa quindi la Regione nelle more delle indicazioni ministeriali sulla prossima stagione balneare, a voler sostenere questa timida ripartenza. Per far sì che nessun gestore si trovi poi impreparato nell’eventualità che la stagione, pur con le dovute e inevitabili restrizioni e misure di sicurezza, possa ripartire», ha commentato il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia, Paolo Pellegrino.

Il governatore pugliese non ha escluso il coinvolgimento dei balneari anche nella gestione delle spiagge libere: «Potremmo fare un accordo con loro anche per le spiagge libere - ha spiegato - perché anche lì serviranno regole e disciplina». Il presidente della Regioen Puglia, però, è convinto che «per noi la questione del mare può essere un’occasione importante per rilanciare il turismo perché abbiamo la possibilità di distanziare bene tutti gli insediamenti. Anche la nostra rete alberghiera è fatta di migliaia di masserie, case, b&b che separano le persone. Quindi, in teoria la Puglia è fruibile questa estate e può dare una boccata d’ossigeno alla nostra economia»