Covid 19, M5s Puglia alla Regione: «Dare via libera a manutenzione lidi»

BARI - «La Regione Puglia avvii un tavolo di confronto con il ministero della Salute affinché venga immediatamente consentita la possibilità per i gestori degli stabilimenti balneari di effettuare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di vigilanza nei lidi». È quanto chiedono la capogruppo in Consiglio regionale del M5S, Rosa Barone, e il consigliere Cristian Casili in una nota inviata all’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone.

«In Puglia - spiegano i pentastellati - esistono circa cinquemila stabilimenti balneari che iniziano l’attività, come da disposizione regionale, il 15 maggio e, pertanto, già dal mese di aprile avviano i lavori di manutenzione per il ripristino delle strutture dopo i mesi invernali. Allo stato attuale anche l’attività manutentiva degli stabilimenti balneari è sospesa in quanto non ritenuta dal governo centrale attività indifferibile che deroghi ai divieti di circolazione». «Sappiamo - concludono - che il futuro dell’attività dell’intero settore sarà calendarizzato dai prossimi interventi normativi statali, ma riteniamo necessario che la Regione avvii una interlocuzione con i gestori dei lidi balneari».