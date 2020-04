Coronavirus Puglia, altri 82 contagi (boom nel Foggiano) ma il trend è in ribasso. Resta l'allarme nelle Rsa. Giù ricoveri, su i guariti.

La Puglia sembra ormai sulla strada giusta: ma per respirare dovrà necessariamente spegnere i focolai della case di riposo. Anche oggi, il bollettino dei contagi conferma il trend positivo che vede attestati su un 5% dei campioni i nuovi positivi che oggi sono 82 (a fronte di 1.595 test) e che portano a 2.716 il numero dei contagiati in tutta la Regione. A incidere il dato di oggi sono i 49 casi del Foggiano in qualche modo da leggere in chiave di infezioni in una Rsa: e in tal senso condizioneranno i dati delle prossime 24 ore anche quelli delle Rsa di Bari dove si è acceso un altro focolaio.

Sono stati registrati oggi 6 decessi, portando a 225 il numero complessivo delle vittime. Le ultime sono così distribuite: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto.

Tendente anche al ribasso il numero dei ricoverati (che si attesta sui 716 casi ospedalizzati), in aumento il numero dei guariti che passa a 190 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.045.

I nuovi 82 casi sono così suddivisi: 9 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 49 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto. (1 caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi:

870 nella Provincia di Bari;

212 nella Provincia di Bat;

299 nella Provincia di Brindisi;

701 nella Provincia di Foggia;

395 nella Provincia di Lecce;

206 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

9 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.