Coronavirus Italia, calano i ricoverati: +610 morti, +1.979 guariti, +1.625 contagi

L'Italia è ancora in piena emergenza Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino della Protezione Civile sono 96.877 le persone attualmente positive al Covid-19, 18.279 i morti e 28.470 i guariti per un totale di 143.626 casi registrati.

IL BOLLETTINO - È di 96.877 positivi (+1.615), 18.279 deceduti (+610) e 28.470 guariti (+1.979) per un totale di 143.626 casi (+4.204) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa delle 18. Dei 96.877 attualmente positivi, 28.399 (-86) sono ricoverati in ospedale, 3.605 (-88) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 64.873 (+1.789) sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri, dunque, aumenta il numero dei nuovi contagiati: 1615 contro i 1.195 registrati ieri e gli 880 dell’altro ieri, il numero più basso registrato dal 10 marzo a oggi. Si rialza leggermente il numero dei decessi, 610 di oggi contro i 542 di ieri, mentre le ospedalizzazioni e i ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il sesto giorno consecutivo continuano a registrare il segno meno. Stabile anche il numero dei guariti: 1979 registrati oggi a fronte dei 2.099 totalizzati ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 46.244 test a fronte dei 51.680 effettuati ieri e dei 33.713 dell’altro ieri.