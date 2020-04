Coronavirus Puglia, curva verso la discesa: 70 contagiati. Meno i ricoveri, in aumento i guariti. 14 i morti. I dati

Inizia la discesa della curva dei contagi da Coronavirus. I dati si sono attestati su uno standard che viaggia intorno al 6% e ci si avvia rispetto al campione dei test al tanto sperato calo.

Secondo il bollettino regionale diffuso oggi sono stati registrati 1090 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 70 nuovi casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 5 nella Provincia di Brindisi; 30 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto.

Solo nella giornata di oggi sono stati registrati 14 decessi: 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza quindi sono stati effettuati 23.149 test. Sono 168 i pazienti guariti.

I DATI - Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi: 834 nella Provincia di Bari; 177 nella Provincia di Bat; 262 nella Provincia di Brindisi; 635 nella Provincia di Foggia; 384 nella Provincia di Lecce; 192 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Diminuiscono quindi i ricoveri e aumentano i guariti. Sul fronte dei decessi siamo sempre presenti davanti a un'alta mortalità nella fascia over 70, 15 soltanto sono i casi sotto i sessant'anni. Cala il numero dei ricoverati: al momento sono ospedalizzate 708 persone, 938 sono invece in isolamento a casa, mentre i guariti salgono a 168. Le vittime in totale sono 209 dall'inizio dell'emergenza nella nostra Regione.