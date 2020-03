Coronavirus, Lopalco: «Vi prego restate chiusi in casa»

BARI - «Vi prego restate chiusi in casa»: è il messaggio lanciato dal professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force scientifica pugliese per affrontare l’emergenza Coronavirus. «In Puglia - spiega il professore dell’Università di Pisa - il numero di nuovi casi è da qualche giorno costante. Sono giorni preziosi che ci permettono di preparare al meglio la risposta. Vi prego restate chiusi in casa».