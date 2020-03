Il coronavirus continua ad avanzare anche nella nostra regione. Oggi, i nuovi casi positivi rilevati dalle autorità sanitarie sono stati 74 su un totale di campioni eseguiti pari a 460: sono 386 quelli risultati negativi. Il trend di casi nelle ultime 24 ore sembrano essere in linea con le previsioni epidemiologiche che vedrebbero in Puglia una stima di circa 2mila contagi di cui la metà da ospedalizzare. I dati non registrano alcune decesso e il numero complessivo delle vittime nella nostra regione resta fermo a 18.

In base al bollettino reso noto dal Dipartimento della Salute della Regione, i casi positivi sono cosi suddivisi:

35 in Provincia di Bari;

14 in Provincia Bat;

0 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia

7 in Provincia di Lecce;

0 in provincia di Taranto;

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Gli esperti della Regione invitano a non fare previsioni: «Chi dice che avremo una deflessione dei casi Covid-19 dopo il 25/3 o il 6/4 o il 15/5 o ha una sfera di cristallo o possiede strumenti di calcolo che io non conosco": scrive in un tweet l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, attualmente coordinatore della task force regionale pugliese. «Per favore - scrive in un altro tweet - non chiedete più quando sarà il picco. I modelli previsionali su Covid-19 sono come le previsioni del tempo. Funzionano a 24 ore, sono buoni a 48 ore, non sono più affidabili da 72 ore in poi».

La Regione ha destinato 9 strutture sanitarie della Puglia come ospedali interamente dedicati alla cura dei pazienti affetti da COVID-19: tra questi ci sono, nel Barese, il padiglione Asclepios al Policlinico e con 140 letti e il Miulli di Acquaviva con altri 300 posti letto. Il vero problema sono i posti di terapia intensiva: per ora ne sono stati attivati 200 dedicati ma se l'emergenza dovesse superare le stime c'è il rischio di non poter garantire supporto respiratorio a tutti. Sempre nel Barese, ci saranno altri 210 posti letto grazie al contributo del gruppo GMV care 6 research che ha completamente riorganizzato due ospedali di eccellenza, Anthea di Bari e Villa Lucia di Conversano.

Di qui l'invito delle autorità a restare a casa: purtroppo, nonostante i ripetuti inviti e nonostante le raffiche di controlli da parte delle forze dell'ordine, numerosi sono i casi di persone sorprese a passeggio, a giocare con gli amici, a bere birre: lo stesso sindaco Decaro ha espresso una dura reprimenda nei confronti dei gestori di locali o di circoli ricrteativi. Appelli che, come dimostrano i fatti, purtroppo cadono nel vuoto.