Coronavirus, in Basilicata i positivi salgono a 27

POTENZA - Continuano a crescere anche in Basilicata i contagiati da coronavirus. La task force regionale comunica che, durante la giornata di ieri 17 Marzo, sono stati effettuati 11 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19. Di questi: 8 sono risultati negativi e 3 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi:

2 di Potenza

1 paziente di Avellino che era già ricoverata al san Carlo di Potenza

Con questo aggiornamento salgono a 27 i casi positivi registrati in Basilicata per l'infezione da Covid-19.

Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.