Coronavirus, superati 10mila contagi in Italia: il 7% ha meno di trent'anni. Oltre 1.004 guariti, 631 morti

L'emergenza coronavirus in Italia non si arresta. Il capo della Protezione civile Borrelli parla di 280 dimessi guariti in più, 168 nuovi decessi, 631 in tutto (si tratta di persone con patologie pregresse), 8.514 contagiati. I malati in terapia intensiva sono 877 (il 10% del numero totale dei casi). Effettuati oltre 60mila tamponi.

E il governo si dice pronto a intervenire con misure più dure, ove necessario. In Lombardia si pensa alla chiusura totale di tutti gli esercizi commerciali, esclusi farmacie e alimentari. Confindustria mostra però preoccupazione e chiede di non esasperare le norme.

Secondo i dati aggiornati a ieri, per l'Iss ci sono il 5-7% di persone positive al coronavirus che hanno meno di trent'anni. Tale dato conferma che queste fasce d'età sono sicuramente meno suscettibili al virus, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare la diffusione del contagio.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti poco fa dalla Protezione civile, i morti legati al Coronavirus in Italia sono stati 631, 168 in più di ieri, con un incremento del 36,2%. L’incremento dei malati, passati da 7.985 a 8.514 (+529) è stato del 6,6%. Ma il dato risente di un aggiornamento della Regione Lombardia non arrivato in tempo. L’aumento delle persone guarite, diventate in totale 1.004, con un incremento di 280 unità, è del 38,6%. Infine i malati in terapia intensiva (877) sono aumentati di 144, con un incremento del 19,6%

Per i decessi, secondo quanto riferito da Borrelli, 468 sono avvenuti in Lombardia e 85 in Emilia Romagna. Le 168 nuove vittime «non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Quanto alle fasce d’eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l’8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.

IL VADEMECUM DEL GOVERNO: DOMANDE E RISPOSTE

Ok ad acquisti di stretta necessità (comprese le lampadine di ricambio se se ne fulmina una in casa), sì alle attività motorie all'aperto ma non in gruppo; ok all'assistenza dei cari anziani non autosufficienti. Ecco le misure del decreto #IoRestoaCasa spiegate con domande e risposte sul sito del governo:

LA SITUAZIONE IN PUGLIA - Più di cento veicoli sono stati controllati oggi a Bari dagli agenti della Polizia locale nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli ingressi e delle uscite dalla città, sulle direttrici principali, in applicazione del nuovo DPCM per il contenimento del coronavirus. Ad ognuno dei cittadini fermati è stato chiesto di compilare il modello di autocertificazione. Sono stati fatti anche controlli all’interno supermercati e agli ingressi degli esercizi commerciali, dove più cittadini si sono assembrati in attesa di poter fare la spesa. Un supermercato, nel quartiere di San Girolamo, è stato chiuso perché il gestore non era nelle condizioni di assicurare il rispetto delle distanze necessarie. Alle 18 sono cominciati i controlli per il rispetto della chiusura anticipata imposta a bar e ristoranti.

LA SITUAZIONE IN BASILICATA