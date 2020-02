Puglia, il 19,2% dei minori è in sovrappeso

BARI - Il 27,4% dei ragazzi pugliesi dagli 11 ai 15 anni dichiara di non fare mai colazione in settimana, il 7,1% non mangia mai frutta e l’11,7% non mangia mai verdura. È quanto emerge dallo studio sugli stili di vita e salute dei giovani pugliesi tra gli 11 e i 15 anni elaborato dal gruppo di ricerca HBSC composto dall’Istituto superiore della sanità, dalle Università di Torino, Padova e Siena, dal ministero della Salute, dal ministero dell’Istruzione e Regione Puglia. Lo studio è stato presentato questa mattina a Bari, nel padiglione in Fiera del Levante della Regione Puglia. Per quanto riguarda le abitudini alimentari e stato nutrizionale, «emergono - si legge nel rapporto - alcune criticità sui cui occorre intervenire per evitare che stili di vita scorretti e perpetrati nel tempo possano favorire lo sviluppo di malattie cronico-degenerative».

Lo studio ha coinvolto 113 classi della scuola secondaria di I grado e 64 classi della scuola secondaria di II grado, per un totale di 177 classi e 3.087 studenti. Il 10,7% del campione ammette di non mangiare mai legumi, mentre il 25,3% mangia dolci, caramelle o cioccolato tra i 2 e 4 giorni a settimana. Il 19,2%, inoltre, dichiara di bere cola o altre bibite con zucchero tra 2 e 4 giorni a settimana, il 21,5% almeno una volta a settimana. Abitudini alimentari scorrette che portano a conseguenze sulla salute nonostante la giovanissima età: infatti, il 19,2% del campione pugliese risulta essere in sovrappeso (20,6% tra gli undicenni) e il 4,2% è obeso. Infine, per quanto riguarda l’igiene orale, il 18,7% dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni dichiara di lavarsi i denti solo una volta al giorno.