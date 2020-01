Regionali Puglia, Bellanova contro Emiliano: «Primarie farsa».Lui replica: «Chi non si candida ha già perso»

BARI - «Italia Viva non sosterrà né parteciperà alle primarie pugliesi per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. E dice al Pd: no a primarie farsa, si azzeri tutto e si lavori al progetto di una nuova Puglia». Così in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, la Ministra alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva.

«Il centrosinistra non è la somma di sigle - afferma Bellanova - o di pseudo formazioni civiche la cui funzione esclusiva è raccogliere voti, portando acqua al leader di turno. Il lavoro da fare è per la costruzione di un campo ampio, progressista e moderato, per una nuova idea di Puglia. Ho detto per mesi: il punto non sono i nomi; invece di primarie rabberciate, si parta dai territori e dalle domande rimaste senza risposte per costruire la nuova Puglia. Al Pd abbiamo detto con chiarezza che Michele Emiliano rappresenta una gestione del potere opaca e divisiva , che questi anni di governo sono stati molto critici e che perciò occorreva liberare il campo per avviare un confronto. Insomma: il Pd deve dirci se vuol essere il partito di Bonaccini o di Emiliano, ed è una questione che non pone solo Italia Viva. Il Pd non dice qual è il suo candidato né la sua posizione su questioni cruciali, una per tutte Ilva», conclude Bellanova.

LA REPLICA DI EMILIANO - «Le primarie sono l’unico modo per scegliere il prossimo presidente della Regione Puglia. Nessuno può chiederci di cambiare il nostro modo di scegliere i candidati solo perché non ha voluto o potuto partecipare alle primarie. Nessuno può essere fatto fuori senza primarie». Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle primarie del centrosinistra per scegliere in nuovo governatore pugliese, in un post su Facebook. La presa di posizione segue le dichiarazioni del ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, secondo la quale «Italia Viva non sosterrà né parteciperà alle primarie pugliesi» e dice al Pd: «No a primarie farsa, si azzeri tutto e si lavori al progetto di una nuova Puglia». Secondo Emiliano, «chi sarà assente perché non si è candidato o perché non verrà a votare ha già perso. Tutto. Anche il diritto di parlare. Sono perdenti e profeti di sciagure che si appellano sempre ad altri non avendo alcun potere e nessun merito».

STEFÀNO: ALLIBITO DA EMILIANO - «Sono allibito! Avevo promesso a me stesso di restare in silenzio ma sono costretto a tornare a parlare. C'e chi è capace di tutto: osannare le primarie come massima espressione di democrazia e, contemporaneamente, attribuirsi potere e facoltà di sottrarre il diritto di parola a chi non la pensa come lui. Come a dire: essere democratico a chiacchiere». Lo scrive su facebook il senatore Pd Dario Stefàno replicando, sulle primarie in Puglia, al governatore Michele Emiliano.

«Nessuno può imporre a me che condotta tenere o cosa dichiarare. Figuriamoci se ci può essere qualcuno che mi può togliere la parola. A me, come a nessun altro. Nessuno ci può togliere il diritto di dire la nostra. Torno a ribadire: se qualcuno mi vuole proprio tirare in ballo, mi accontenti con un rendiconto delle Primarie del 2014 alle quali ho partecipato. Perché nasce proprio da lì il più grande vulnus di democrazia in Puglia», attacca Stefàno.