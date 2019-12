Mercatone Uno, Emiliano: «La Puglia sosterrà gli investimenti»

BARI - «La Regione Puglia conferma le politiche attive già disposte a favore dei 256 lavoratori e si impegna a fissare urgenti tavoli di confronto regionale in cui, insieme ai commissari giudiziari, entrare nel merito delle proposte di acquisizione. Siamo pronti a sostenere gli investimenti ma vogliamo la salvaguardia dei livelli occupazionali». Lo afferma il governatore pugliese Michele Emiliano dopo il vertice sulla sulla vertenza 'Mercatone Uno' che si è svolto al Mise, e al quale ha partecipato per la Regione Puglia il presidente della task force regionale per l'occupazione Leo Caroli.

«Tra le quattordici manifestazioni d’interesse acquisite dai commissari - afferma Caroli - vi sono proposte relative a cinque dei sei punti vendita pugliesi. È un’ottima notizia considerato che per l’ultimo sito, quello di Bari, abbiamo un contatto in Regione con potenziali investitori». «Servirà accompagnare le lunghe procedure di cessione - conclude - prorogando gli ammortizzatori sociali in scadenza il 31 dicembre per mettere in sicurezza i lavoratori, 256 dei quali sono pugliesi».