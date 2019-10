Trasporti, Marozzi cede a Flixbus: aumentano corse dalla Puglia per Roma e Napoli

Marozzi Viaggi & Turismo, una delle prime aziende che in Puglia ha investito sul trasporto passeggeri su gomma, passa la copertura delle linee interregionali a Flixbus, azienda tedesca ormai presente in 29 Paesi europei e da un anno negli Stati Uniti. L’accordo commerciale tra il colosso tedesco e l’azienda pugliese è stato presentato oggi a Bari da Giuseppe Vinella, consigliere delegato della Viaggi&Turismo Marozzi, e da Andrea Incondi, managing director di Flixbus Italia.

«Oggi la famiglia comunica il disimpegno delle linee di lunga percorrenza nella regione Puglia - ha commentato Giuseppe Vinella -. Una scelta legata a esigenza del gruppo e a nuovi interessi. Siamo contenti di passare il martelletto al gruppo Flixbus che nella mobilità su gomma ha realizzato numeri spaventosamente interessanti». Dal 1 dicembre, quindi, i collegamenti offerti oggi dalla società pugliese saranno garantiti da Flixbus che a oggi collega 50 città del Tacco d’Italia. I biglietti sono già in vendita sul sito e sull'App della compagnia e chi ancora visiterà il sito della Marozzi sarà reindirizzato su Flixbus. Tra le novità, una maggiore frequenza tra i collegamenti tra Bari e Roma (13 al giorno), con Napoli (12 al giorno), e la possibilità di portare anche la bicicletta al seguito.

«In questi 4 anni di presenza sul territorio Flixbus ha trasportato 2 milioni e 200mila persone, con un incremento del 70% di questo valore nell’ultimo anno - ha dichiarato Incondi -. I nostri mezzi sono di nuova generazione, poco inquinanti, dotati di Wi-Fi gratuito a bordo, prese elettriche e sedute confortevoli». Flixbus, inoltre, consente prenotazioni di tipo flessibile (può essere modificata fino a 15 minuti prima della partenza) e di accedere a prezzi dinamici: chi prenota in anticipo trova biglietti a costi più convenienti.

In tutta Italia sono 8mila le agenzie di vendita del servizio Flixbus e 2500 gli autisti impiegati dalla compagnia da Nord a Sud della penisola; 250 solo in Puglia. Dati forniti in risposta a chi ha chiesto se il passaggio di consegne avrebbe prodotto ricadute occupazionali per i dipendenti della Marozzi; a riguardo è stato esclusa in modo categorico la riduzione del personale. Anzi, l’impegno di Flixbus è quello di costituire un network di collegamenti sempre più capillare. Network che oggi vede i bus raggiungere anche nuove città pugliesi: Laterza, Spinazzola, Mesagne, Casamassima, Turi, Ginosa e Marina di Ginosa.

Tra le altre novità, il Bari-Roma fermerà anche ad Alberobello e Ostuni, con il proposito di servire meglio quanto prima la Valle d’Itria, e località come Candela e Avetrana. Infine, Flixbus raddoppia la frequenza giornaliera sui collegamenti da Lecce e Taranto verso Firenze, Pisa e Siena. Marozzi continuerà i collegamenti della linea che collega la Basilicata a Bologna, Milano e Torino e le linee regionali che collegano il Lazio con la Campania.